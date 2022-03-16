Під Києвом ЗСУ знищила техніку окупантів: фото

Міноборони оприлюднило відповідні фото.

Під Києвом Збройні сили України знищили техніку окупантів.

Про це повідомив пресцентр Міністерства оборони України та оприлюднив відповідні світлини.

"Київщина. На парад російські окупанти не доїхали - трохи фарба облупилась", - йдеться в іронічному повідомленні під фото.

Нагадаємо, у Генштабі повідомляли, що цієї доби російські окупанти намагались просунутись у бік Києва, проте зазнали поразки.

Крім того, у напрямку на Бровари спостерігається переміщення малочисельних груп техніки окупантів в межах зайнятого району населених пунктів Богданівка та Велика Димерка. Повітряна розвідка позицій ЗС України проводиться із застосуванням БпЛА “Орлан-10”.