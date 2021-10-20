Підібрав ключ і відкрив замок: у Вінницькій області підліток обікрав школу

Підібрав ключ і відкрив замок: у Вінницькій області підліток обікрав школу

Підлітку загрожує тюремне ув'язнення.

У Вінницькій області підліток обікрав одну із загальноосвітніх шкіл. Він підібрав ключ до замка і виніс з будівлі гроші.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як з'ясувалося, інцидент стався 19 жовтня в школі в селищі Суворівське. Там 15-річний хлопець підібрав ключ до дверей, відкрив замок і виніс з загальноосвітнього закладу гроші.

“Розшукали 15-річного правопорушника за місцем проживання. Слідчий розпочав кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (“Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище”) КК України. Такий злочин карається ув’язненням терміном до шести років. Відповідальність за вчинення крадіжки настає з 14-річного віку”, — розповіли в поліції області.

Нагадаємо, на Закарпатті двоє жінок вкрали у туриста з Києва 50 тис. грн, поки він плавав на катамарані.

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