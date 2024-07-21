Підпалив сіно і надихався чадного газу: на Одещині загинув хлопчик

У Болградському районі Одеської області 10-річний хлопчик помер від опіків, яких зазнав під час пожежі в гаражі. Дитина підпалила сіно, надихалася чадного газу і знепритомніла.

Про нещасний випадок повідомили в поліції.

10-річний хлопчик бавився в гаражі, де підпалив сіно, що сушилося в приміщенні.

"Дитина надихалася чадного газу і знепритомніла, а через пожежу дістала близько 40% опіків тіла. На жаль, хлопчик помер на місці події до приїзду медиків", – йдеться в повідомленні.

Як стало відомо, під час трагедії батьки загиблої дитини перебували на роботі, а за малолітнім наглядав 17-річний брат, який залишив його без нагляду і спав у будинку.

Сім’я, в якій виховується троє неповнолітніх дітей, перебуває на обліку служби у справах дітей.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 п. 2 статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою нещасний випадок.

Повні обставини трагедії встановлюються.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині під час переходу дерев’яним мостом, що на річці Пістинька, у воду впала 30-річна жінка з двома дітьми – 3-річним хлопчиком та 9-річною дівчинкою. Дівчинку змило течією, вона померла.

Троє загиблих у Миколаєві, серед них - дитина

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