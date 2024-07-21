Кохана Дмитра Кулеби відверто заговорила про кризи в їхніх стосунках

Також Павелецька відповіла, чи знайшли її обранець та син спільну мову.

Кохана міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби відверто заговорила про кризи в їхніх стосунках.

Так, у піарниці Світлани Павелецької поцікавилися, чи бувають негаразди у взаєминах із коханим. Вона чесно зізналась, що всяке може траплятися. Однак, за словами Павелецької, кризу можна минути, головне, аби було кохання. Також для Павелецької важливо, аби в стосунках цінували та поважали одне одного.

"Буває різне, завжди. Головне – завжди берегти та цінувати одне одного, і говорити. Коли є кохання – немає проблеми, які неможливо вирішити", - поділилася обраниця міністра.

Світлана Павелецька та Дмитро Кулеба / Фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

Також Світлана Павелецька відповіла, чи знайшов її син від попередніх стосунків спільну мову з Кулебою. Як зізналась піарниця, між ними не було інтенсивного спілкування. Однак вона переконана, що чоловік прийме дитину коханої людини.

"У них було не дуже інтенсивне спілкування. Але я впевнена, чоловік, який вас кохає, сприймає вашу дитину", - зазначила піарниця.

Світлана Павелецька з сином від попередніх стосунків / Фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

Нагадаємо, нещодавно співачка Олена Вінницька розповіла, як пережила кризу в стосунках із чоловіком. Артистка зізналась, що їм допомогло возз'єднатися.

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