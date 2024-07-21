Тарифи на комуналку в Україні: що здорожчало найбільше

В Україні відчутно зросла вартість комунальних послуг. За рік тарифи зросли загалом на 18,6%.

Про загальне зростання тарифів повідомили у Держстаті.

За даними відомства, крім електроенергії також здорожчали:

послуги з управління багатоквартирними будинками – на 9,1%

утримання та ремонт житла – на 3,9%

прибирання сміття – на 3,1%

Водночас тарифи одразу на низку позицій залишилися на колишньому рівні:

водопостачання

каналізація

природний газ

гаряча вода, опалення

Нагадаємо, цього року деякі тарифи вже піднялися. Наприклад, від 1 червня в Україні зросли тарифи на електроенергію. Чиновники пояснили, що його проводять для того, щоб відновити генерувальні потужності, знищені російськими обстрілами. Тим часом у НЕК "Укренерго" регулярно публікують інформацію про планові відключення електроенергії: прогнозують, що найважче буде в липні, коли буде спекотно.

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