Підробив документи, щоб поїхати на Кариби: ДБР повідомило про підозру судді з Київщини

ДБР повідомило про підозру судді з Київщини, який підробив документи для виїзду за кордон. Йдеться про суддю міськрайонного суду Броварів, який за фіктивними документами виїхав за кордон на відпочинок.

Про це повідомляє ДБР.

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Правоохоронці встановили, що суддя під час воєнного стану поїхав відпочивати на круїзному лайнері країнами Карибського басейну. Для цього він у змові зі знайомим адвокатом підробили запрошення нібито для участі у конференції у Відні з питань допомоги переселенцям, сім’ям з дітьми та дітям-сиротам з України в ЄС.

"На підставі цієї фальшивки у судді йому оформили службове відрядження за кордон", – йдеться у повідомленні.

Так, судді повідомлено про підозру в шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, підробленні документів та використанні завідомо підробленого документа (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 358 КК України).

Адвокату повідомлено про підозру в шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та підробленні документів (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України).

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозри бізнесмену та колишньому співвласнику "ПриватБанку" Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону.

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