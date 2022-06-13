Пішов купатися і зник: в Одеському районі шукають чоловіка

Пішов купатися і зник: в Одеському районі шукають чоловіка

У літню пору збільшується кількість нещасних випадків на воді.

У селі Троїцьке Яськівської громади Одеського району шукають чоловіка. Він пішов купатися на річку Турунчук та зник.

Про таке повідомили у Службі з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що купатися чоловік пішов у неділю, 12 червня

"Повідомлення про зникнення надійшло до служби порятунку о 19:20, чоловік пішов купатися орієнтовано о 17:20. Пошукові роботи заплановані на 13 червня", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Тернопільській області у ставку втопився чоловік. За попередньою інформацією, він прийшов на водойму рибалити, але йому стало зле.

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