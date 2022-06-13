У Житомирі з третього поверху будинку випала дитина

У Житомирі з третього поверху будинку випала дитина

У Житомирі з вікна третього поверху будинку на вулиці Київська, 8 випала дитина.

Трирічну дитину госпіталізували до Станишівської обласної дитячої лікарні.

Про це "Суспільному" повідомила речниця Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.

Поліцію викликав свідок. Після виїзду за вказаною адресою інформація про травмування дитини підтвердилася. Її госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом – перелом стегнової кістки. Подію кваліфікували, як нещасний випадок.

Патрульні поліцейські перевірили помешкання та умови проживання дитини. На місце викликали працівників ювенальної превенції.

Нагадаємо, в Одесі дитина вкоротила собі віку, вистрибнувши з вікна.

А у житловому комплексі "Артвіль", що розташований поблизу промринку “Сьомий кілометр”, сталася смертельна подія. Дівчина випала з вікна квартири.

Новини Сумської області: пенсіонерка намагалась вчинити самогубство

Читайте також: