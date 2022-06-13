У Житомирі з третього поверху будинку випала дитина

У Житомирі з вікна третього поверху будинку на вулиці Київська, 8 випала дитина.
Трирічну дитину госпіталізували до Станишівської обласної дитячої лікарні.
Про це "Суспільному" повідомила речниця Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.
Поліцію викликав свідок. Після виїзду за вказаною адресою інформація про травмування дитини підтвердилася. Її госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом – перелом стегнової кістки. Подію кваліфікували, як нещасний випадок.
Патрульні поліцейські перевірили помешкання та умови проживання дитини. На місце викликали працівників ювенальної превенції.
Нагадаємо, в Одесі дитина вкоротила собі віку, вистрибнувши з вікна.
А у житловому комплексі "Артвіль", що розташований поблизу промринку “Сьомий кілометр”, сталася смертельна подія. Дівчина випала з вікна квартири.
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