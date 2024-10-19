Північна Корея перекинула до Росії 1,5 тис. спецпризначенців: подробиці

Північна Корея перекинула на територію Росії 1,5 тис. спецпризначенців, у суботу, 19 жовтня.

Про це пише The Telegraph.

Повідомляється, що близько 1500 спецназівців було перекинуто до Владивостока, подальше розгортання яких очікується найближчим часом.

Передбачається, що персонал, відправлений до Владивостока, походить із 200-тисячного ряду SOF, який в основному використовується для дослідження та перевірки оборони Південної Кореї.

Що кажуть в Україні

За даними президента України Володимира Зеленського та південнокорейської розвідки, близько 10 тисяч солдатів Пхеньяна готуються приєднатися до армії Москви.

Тоді як керівник військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що до 1 листопада на Курську буде направлено близько 2600 військових.

За даними РНБО, військовослужбовцям видали російську військову форму, зброю та підроблені посвідчення, і очікується, що вони будуть направлені до України після того, як вони пройдуть навчання.

"Це схоже на спробу замаскувати північнокорейську видаючи їх за російських солдатів", — заявили в розвідувальному агентстві

Яку роль виконуватиме Північна Корея

Наразі незрозуміло, яку роль виконуватимуть північнокорейські сили спеціального призначення на східному фронті України.

Генеральний директор Gray Dynamics Ахмед Хассан підкреслив, що SOF вважаються "спеціальними" за стандартами північнокорейської армії, а не критеріями для сил спеціального призначення НАТО чи Росії.

"Якщо є рейтинг від одного до десяти, і, скажімо, один — базовий солдат, а десять — це, скажімо, Delta Force або SAS, тоді сили NK займають 5", — сказав пан Хасан The Telegraph.

Яка роль Китаю

У суботу США оголосили про санкції проти китайських компаній, пов’язаних з виробництвом дронів-смертників, які використовуються проти України.

Але Пекін, який розглядає Північну Корею як буферну зону між собою та союзницею США Південною Кореєю, історично виступає проти будь-яких рішень Пхеньяну, які вважаються ризикованими або дестабілізуючими для зовнішніх справ Китаю, зокрема для його торгових відносин із Заходом.

"Якщо Китай скаже "ні" остаточному розгортанню військ - цього не станеться. Росія може запропонувати Північній Кореї дуже мало в порівнянні з тим, що пропонує Китай, тому, якщо Пекін загальмує план, ці війська можуть ніколи не з’явитися на фронті", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, китайські державні ЗМІ у суботу, 19 жовтня, повідомили, що лідер КНР Сі Цзіньпін закликав війська посилити боєздатність.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.