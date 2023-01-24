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По всій території України оголошено повітряну тривогу

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
27к
Час на прочитання
1 хв
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По всій території України оголошено повітряну тривогу

Фото: ТСН.ua

По всій території України 24 січня близько о 14:38 оголосили повітряну тривогу.

Через активність ворожої авіації  на території Білорусі по всій території України оголошено повітряну тривогу.

За інформацією моніторингового ресурсу "Беларускі Гаюн", о 14:20 на військового аеродромі в Мачулищах поблизу Мінська злетів винищувач МіГ-31К.  

Цей винищувач здатний вражати ціль на відстані до 2 тис. км. А модифікація базового літака — МіГ-31К — є носієм ракети Х-47М "Кинджал". Тому ракетна небезпека зберігається на всій території України.

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Дата публікації
Перегляди
27к
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