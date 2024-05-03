Похолодання і заморозки: погода в Україні 4 травня зміниться 

У суботу, 4 травня, в Україні буде сухо та сонячно. Антициклон Sven забезпечить і сонце, і ясне небо.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"4 травня опадів в Україні не передбачається. Вітер буде північно-східний та східний, помірний. У південній частині країни можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. 4-5 травня на сході та північному сході (ймовірно, місцями і в центрі, окрім Вінниччини) можливі заморозки. За попередніми прогнозами, від 8 травня в багатьох областях України загалом похолоднішає. А у ніч на 10 травня на півночі, заході та в центральних областях ймовірні заморозки", - написала вона.

Водночас температура повітря протягом дня завтра коливатиметься у комфортних межах, буде +14...19°С. У західних областях буде найтепліше: +18...22°С, на Закарпатті до +25°С.

У Києві 4 травня сухо сонячно +14...16°С.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко розповіла, чи потішить теплом погода на Великдень.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Погода на Великдень потішить не всіх! Синоптики зробили прогноз на найближчі дні

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