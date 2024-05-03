Похолодание и заморозки: погода в Украине 4 мая изменится

В субботу, 4 мая, в Украине будет сухо и солнечно. Антициклон Sven обеспечит и солнце и ясное небо.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В южной части страны возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду. 4-5 мая на востоке и северо-востоке (вероятно, местами и в центре), кроме Виннитчины) возможны заморозки. По предварительным прогнозам, с 8 мая во многих областях Украины в целом похолодает", - написала она.

В то же время температура воздуха в день завтра будет колебаться в комфортных пределах, будет +14...19°С. В западных областях будет теплее всего: +18...22°С, на Закарпатье до +25°С.

В Киеве 4 мая сухо солнечно +14...16°С.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, порадует ли теплом погода на Пасху.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Погода на Пасху порадует не всех! Синоптики сделали прогноз на ближайшие дни

Читайте также: