Пожежа в порту Одеси: в ОВА розповіли деталі

У ніч проти 28 липня Одеському порту спалахнула пожежа.

Займання, яке виникло на одному із причалів порту, не пов'язана з ракетним обстрілом. Його ще вночі вдалося ліквідувати рятувальникам.

Про це у Telegram повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Спалахнули пиломатеріали, постраждалих немає. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки особливо у спекотні дні!", - сказав Братчук.

За його словами, ніч у місті та області минула під сигнали повітряної тривоги, але ситуація у регіоні контрольована силами оборони.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області загинули троє людей внаслідок спалювання сухої трави. Двоє чоловіків померли на місці пожежі, ще одна жінка померла у лікарні.

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