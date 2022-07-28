Пожежа в порту Одеси: в ОВА розповіли деталі

У ніч проти 28 липня Одеському порту спалахнула пожежа.
Займання, яке виникло на одному із причалів порту, не пов'язана з ракетним обстрілом. Його ще вночі вдалося ліквідувати рятувальникам.
Про це у Telegram повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"Спалахнули пиломатеріали, постраждалих немає. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки особливо у спекотні дні!", - сказав Братчук.
За його словами, ніч у місті та області минула під сигнали повітряної тривоги, але ситуація у регіоні контрольована силами оборони.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області загинули троє людей внаслідок спалювання сухої трави. Двоє чоловіків померли на місці пожежі, ще одна жінка померла у лікарні.
Читайте також:
- Протягом доби росіяни вбили на Донеччині п'ять мирних мешканців
- У Хмельницькому в парку знайшли пакет із патронами до автомата Калашникова
- Мешканця Закарпаття підозрюють у вбивстві сина, якому не було й двох років