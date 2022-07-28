В одеському порту спалахнула пожежа: що відомо

На місці працюють рятувальники.
В Одеському спалахнула пожежа, на місці працюють місцеві рятувальники.
Про це заявило Суспільне.Одеса.
«В Одеському порту пожежа», - йдеться в повідомленні.
З посиланням на ДСНС йдеться, що на місці працюють рятувальники.
Про пожежу в порту також повідомляють місцеві ЗМІ.
Про повітряну тривогу в місті не повідомлялося. Мовляв, пожежа не пов’язана з прильотами.
Нагадаємо, із грецького острова Лесбос вивозять туристів та місцевих жителів, щоб врятувати їх від пекельного вогню: відео.
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