В одеському порту спалахнула пожежа: що відомо

В Одеському спалахнула пожежа, на місці працюють місцеві рятувальники.

Про це заявило Суспільне.Одеса.

«В Одеському порту пожежа», - йдеться в повідомленні.

З посиланням на ДСНС йдеться, що на місці працюють рятувальники.

Про пожежу в порту також повідомляють місцеві ЗМІ.

Про повітряну тривогу в місті не повідомлялося. Мовляв, пожежа не пов’язана з прильотами.

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Нагадаємо, із грецького острова Лесбос вивозять туристів та місцевих жителів, щоб врятувати їх від пекельного вогню: відео.

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