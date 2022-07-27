Масштабні пожежі в Чехії: місцевим заборонили відвідувати ліси

Третю добу надзвичайникам там не вдається взяти під контроль велику лісову пожежу.

Адміністрація Устецького краю на півночі Чехії заборонила відвідування лісу через масштабні пожежі.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Охоплена вогнем площа наближається до 1000 гектарів, повідомив в інтерв'ю "Чеському телебаченню" директор Пожежної служби порятунку Володимир Влчек.

Туристи не зможуть потрапити на територію Національного парку Чеська Швейцарія.

У районі міста Дечин евакуйовано мешканців селищ Висока Липа та Єтршиховиці.

Словаччина пообіцяла направити до Чехії пожежні машини, Італія – літаки пожежогасіння, Польща – гелікоптери.

За словами Влчека, повністю загасити вогонь вдасться лише за кілька днів.

Поліція розслідує злочин "створення небезпечної ситуації через необережність", повідомив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

Пожежники оголосили екстремально найвищий рівень небезпеки у регіоні.

Нагадаємо, із грецького острова Лесбос вивозять туристів та місцевих жителів, щоб врятувати їх від пекельного вогню: відео.

Читайте також: