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Протягом доби росіяни вбили на Донеччині п'ять мирних мешканців

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Протягом доби росіяни вбили на Донеччині п'ять мирних мешканців

Фото: Associated Press

Армія Російської Федерації продовжує вбивати мирне населення Донецької області.

Лише протягом минулої доби, 27 липня, росіяни вбили п'ятьох мешканців регіону. 

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє людей загинули в Авдіївці, один - у Нью-Йорку, один - у Бахмуті та один - у Соледарі.  Голова ОВА наголосив, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Крім того, вісім людей отримали поранення. Зокрема, двоє в Авдіївці та двоє у Гірниках.

© facebook/Павло Кириленко
Фото: facebook/Павло Кириленко

Як повідомлялося, розпочалася 155 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти провалили спроби просунутися на Донеччині та Херсонщині. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу станом на 28 липня.

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