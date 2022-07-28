На території Чернігівщини було понад 10 "прильотів" - ОВА

Зранку 28 липня з території Білорусі запустили понад 20 ракет по території України, зокрема по території Чернігівської області.

На території Чернігівщини було понад 10 "прильотів". Інформацію про жертв та руйнування наразі уточнюють.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні ми всі прокинулися дуже рано і це прокидання було дуже тривожним, було чути вибухи, приходи. На сьогодні більше по території Чернігівської області. Зараз не буду казати де, з міркувань безпеки. Інформація щодо жертв та руйнувань уточняється, це зараз не можу коментувати", - наголосив керівник області.

За його словами, станом на 07:12 на кордоні ситуація контрольована. Втім, окупанти здійснили обстріли прикордоння області. "Вони такі самі, як були останні кілька місяців", - додав голова ОВА.

Чаус просить мешканців Чернігівщини не нехтувати сигналами оповіщення щодо тривоги і максимально спускатися в укриття. Крім того, він звернув увагу на заборону відвідування лісів - особливо у північних громадах.

Нагадаємо, що на аеродромі "Зябрівка" на Гомельщині російські війська облаштують свою військову базу і лише за годину 28 липня випустили 25 ракет в бік української території.

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