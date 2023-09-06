Прем’єрка Данії перебуває з візитом у Києві

Наразі вона виступає в парламенті.
У середу, 6 вересня, до української столиці прибула прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram.
“В парламенті виступає премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Дякую за F-16”, — написав він.
Нагадаємо, 20 серпня Володимир Зеленський відвідав Данію та провів спільну пресконференцію з прем'єр-міністеркою країни Метте Фредеріксен.
За результатами відвідин Зеленьким Данії стало відомо про отримання Україною 19 сучасних літаків F-16.
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