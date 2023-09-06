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Прем’єрка Данії перебуває з візитом у Києві

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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Прем’єрка Данії перебуває з візитом у Києві

Метте Фредеріксен / Associated Press

Наразі вона виступає в парламенті.

У середу, 6 вересня, до української столиці прибула прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. 

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram.

Метте Фредеріксен. Telegram / Залізний нардеп / ©
Метте Фредеріксен. Telegram / Залізний нардеп

“В парламенті виступає премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Дякую за F-16”, — написав він.

Нагадаємо, 20 серпня Володимир Зеленський відвідав Данію та провів спільну пресконференцію з прем'єр-міністеркою країни Метте Фредеріксен. 

За результатами відвідин Зеленьким Данії стало відомо про отримання Україною 19 сучасних літаків F-16.

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Дата публікації
Перегляди
236
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