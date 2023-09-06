Тіло знайшли в кущах: на Дніпропетровщині вбили 16-річну дівчину

Вночі проти 5 вересня у місті П'ятихатки на Дніпропетровщині знайшли вбитою 16-річну дівчину. Поліцейські відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомили у відділі комунікації Національної поліції в Дніпропетровській області.

За повідомленням правоохоронці, тіло неповнолітньої дівчини з тілесними ушкодженнями виявили на одній з вулиць міста в кущах.

До пошуків нападника залучено близько 150 правоохоронців. Вони проводять усі необхідні слідчі та розшукові заходи, спрямовані на встановлення обставин події та затримання зловмисника. Крім того, поліція відпрацьовує камери відеоспостереження, встановлюються ймовірні свідки та очевидці злочину.

Telegram-канал "Дніпро Оперативний" повідомляє, що загиблою виявилася учениця 11 класу Ліза. Дівчина була єдиною донькою у батьків.

"Її знайомі кажуть, вона була чуйною, пристойною, вихованою. Жодного разу не мала натяку у стилі одягу, або поведінці, що могли спровокувати насилля. Горе, яке прийшло в родину, сколихнуло все місто П’ятихатки", - йдеться у дописі.

Зазначається, що вбивство дівчини сталося в темну годину доби до настання комендантської години. Відомо, що в момент нападу вона розмовляла по телефону та поскаржилася, що її хтось переслідує. За словами місцевих мешканців, сусіди чули на вулиці крики, але не звернули увагу.

Як повідомлялося, 29 серпня у Дніпрі патрульний застрелив пасажира Jaguar на очах у дітей - сталося це після того, як поліція зупинила авто, яке порушило правила дорожнього руху.

Після інциденту патрульного поліцейського затримали. Суд обрав йому запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.

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