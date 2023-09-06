Тело нашли в кустах: на Днепропетровщине убили 16-летнюю девушку

Ночью против 5 сентября в городе Пятихатки на Днепропетровщине обнаружили убитую 16-летнюю девушку. Полицейские открыли уголовное производство.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции в Днепропетровской области.

По сообщению стражи порядка, тело несовершеннолетней девушки с телесными повреждениями обнаружили на одной из улиц города в кустах.

К поискам нападающего привлечены около 150 правоохранителей. Они проводят все необходимые следственные и поисковые мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия и задержание злоумышленника. Кроме того, полиция отрабатывает камеры видеонаблюдения, устанавливаются вероятные свидетели и свидетели преступления.

Telegram-канал "Днепр Оперативный" сообщает, что погибшей оказалась ученица 11 класса Лиза. Девушка была единственной дочерью у родителей.

"Ее знакомые говорят, она была чуткой, приличной, воспитанной. Ни разу не имела намека в стиле одежды, или поведении, которое могло спровоцировать насилие. Горе, которое пришло в семью, всколыхнуло весь город Пятихатки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что убийство девушки произошло в темное время суток до наступления комендантского часа. Известно, что в момент нападения она разговаривала по телефону и пожаловалась, что кто-то ее преследует. По словам местных жителей, соседи слышали на улице крики, но не обратили внимания.

Как сообщалось, 29 августа в Днепре патрульный застрелил пассажира Jaguar на глазах у детей — произошло это после того, как полиция остановила авто, нарушившее правила дорожного движения.

После инцидента патрульного полицейского задержали. Суд избрал ему меру пресечения — круглосуточный домашний арест.

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