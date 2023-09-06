Премьер-министр Дании находится с визитом в Киеве

В настоящее время она выступает в парламенте.

В среду, 6 сентября, в украинскую столицу прибыла премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram.

Мэтте Фредериксен. Telegram/Железный нардеп

“В парламенте выступает премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. Спасибо за F-16”, — написал он.

Напомним, 20 августа Владимир Зеленский посетил Данию и провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром страны Мэтте Фредериксен.

По результатам посещения Зеленьким Дании стало известно о получении Украиной 19 современных самолетов F-16.

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