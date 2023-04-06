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Прикордонники затримали любителя “ДНРівських маскарадів”: фото

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
399
Час на прочитання
1 хв
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© Держприкордонслужба
© Держприкордонслужба
© Держприкордонслужба
© Держприкордонслужба

Молодий чоловік фотографувався зі зброєю у формі так званої “поліції ДНР”

На в’їзді до Києва прикордонники виявили чоловіка, який, судячи з його приватних фото, мав зв’язки з незаконними збройними формуваннями так званої “ДНР”.

Про це повідомили в четвер, 6 квітня, у Держрпикордонслужбі.

Під час перевірки 28-річного чоловіка з’ясувалося, що він фотографувався зі зброєю у формі так званої “поліції ДНР”. 

Уродженець тимчасово окупованого міста Шахтарська Донецької області у розмові з прикордонниками виправдовувався, що не причетний до діяльності незаконних збройних формувань, а був сфотографований під час застілля з проросійським бойовиком, коли приміряв його форму. 

“Цю версію перевірятимуть компетентні органи України”, - повідомили у ДПСУ.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала мешканця Одеси, який 2015 року доєднався до так званого батальйону "Спарта", що належить до терористичної організації "ДНР". 

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Дата публікації
Перегляди
399
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