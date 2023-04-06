Якому знаку зодіаку пощастить 7 квітня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 7 квітня?

Сьогоднішній день можна з повним правом назвати часом підбиття професійних і життєвих підсумків – звісно, не остаточних, а за попередній "звітний" період. Все, що відбувається, стане відображенням наших зусиль і покаже, чи можна нам говорити про свої досягнення або, навпаки, про поразки, що теж цілком можливо. Необхідно звертати увагу на слова інших на свою адресу, роблячи з них висновки, але не вибудовуючи відповідно до них свою поведінку – не виключена можливість маніпуляцій, як ненавмисних, так і свідомих. Енергія нинішньої місячної доби підштовхуватиме до бездіяльності й пасивності, але піддаватися цій спокусі не варто – можна згаяти вдалий професійний шанс.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки рідко близько сходяться з людьми – причому що старшими вони стають, то важче їм заводити близьких друзів, тому іноді вони страждають від самотності, обмежуючи коло спілкування лише своєю родиною, часом доволі малочисельною. Сьогодні представникам знака пощастить – вони зможуть зустріти людину, яку, не кривлячи душею, зможуть назвати не лише приємною в усіх відношеннях, а й спорідненою душею. Виявиться, що вона дивиться на світ так само, як і Раки, цінує і зневажає в людях те саме, що й вони, і, що важливо, поділяє їхні переконання й захоплення.

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