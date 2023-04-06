Какому знаку Зодиака повезет 7 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно и то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 7 апреля?

Нынешний день можно с полным правом назвать временем подведения профессиональных и жизненных итогов – разумеется, не окончательных, а за предыдущий "отчетный" период. Все происходящее станет отражением наших усилий и покажет, можно ли нам говорить о своих достижениях или, напротив, о поражениях, что тоже вполне вероятно. Необходимо обращать внимание на слова других в свой адрес, делая из них выводы, но не выстраивая в соответствии с ними свое поведение – не исключена возможность манипуляций, как нечаянных, так и сознательных. Энергия нынешних лунных суток будет подталкивать к бездействию и пассивности, но поддаваться этому искушению не стоит – можно упустить удачный профессиональный шанс.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки редко близко сходятся с людьми – причем чем старше они становятся, тем труднее им заводить близких друзей, поэтому иногда страдают от одиночества, ограничивая круг общения только своей семьей, подчас – весьма малочисленной. Сегодня представителям знака повезет – они смогут встретить человека, которого, не кривя душой, смогут назвать не только приятным во всех отношениях, но и родственной душой. Окажется, что он смотрит на мир точно так же, как сами Раки, ценит и презирает в людях то же, что и они, и, что немаловажно, разделяет их убеждения и увлечения.

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