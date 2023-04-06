"Вони нам не друзі, все треба робити самим": Лукашенко образився на Захід

Лукашенко на це побідкався у Москві і попросив допомоги з імпортозаміщенням у Путіна.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у Кремлі поскаржився, що "Захід їм не друзі і все треба робити самим".

Про це він сказав у Москві в четвер, 6 квітня, передає провладне білоруське ЗМІ Белта.

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"Президент Білорусі Олександр Лукашенко на засіданні Вищої державної ради Союзної держави наголосив на важливості імпортозаміщення та спільної роботи в цьому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 квітня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прилетів із дводенним візитом до Москви. В четвер, 6 квітня, він бере участь у засіданні Вищої державної ради Союзної держави.

Перед цим "президент" Білорусі мав тривалі переговори із російським диктатором Путіним. Розмова тривала у Кремлі понад 6 годин. Лукашенко назвав переговори "результативними". За його словами, він та Путін досягли згоди "з усіх питань (а їх понад десяток)".

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