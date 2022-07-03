Привітання з Днем зенітних ракетних військ України 2022: картинки українською, проза

Щороку 3 липня - День зенітних ракетних військ України. Не забудьте привітати наших захисників та мужніх воїнів з Днем зенітних ракетних військ. А картинки українською та привітання підібрав ТСН.ua.

З днем зенітних ракетних військ України

Сьогодні привітання з професійним святом приймають військовослужбовці зенітних ракетних військ. Вітаємо всіх тих, хто причетний до цієї важливої події! Бажаємо сталевого духу, професійного зростання та наснаги у боротьбі!

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Дякуємо за оборону та чисте небо над Українською територією! Вітаємо причетних з Днем зенітних ракетних військ України із професійним святом!

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Вам довірена надважлива місія, спільно з побратимами з інших родів військ протиповітряної оборони, берегти від ворожих обстрілів наші міста, стратегічні об’єкти, позиції та людей. Зі святом Вас!

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Щиро вітаємо з Днем зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ! Ви - це ті, хто тримає небо над Україною чистим та спокійним! Дякуємо за важку та небезпечну працю! Слава Україні!

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Ті, хто служить в зенітних ракетних військах України - справжні романтики. Вони завжди дивляться в небо, оберігаючи рідні простори. У цей день крім урочистих залпів бойової зброї я бажаю вам почути безмовну тишу і відчути теплий спокій сімейного затишку. Нехай крім служби у кожного з вас буде свій будинок, в якому вас завжди будуть чекати і любити!

День зенітних ракетних військ України: картинки українською мовою

День зенітних ракетних військ України / Фото: ТСН.ua

День зенітних ракетних військ України / Фото: ТСН.ua

День зенітних ракетних військ України / Фото: ТСН.ua

День зенітних ракетних військ України / Фото: ТСН.ua