"Прийде антициклон": якою буде погода в Україні 2 листопада

Синоптикиня Діденко розказала, яка погода буде в Україні завтра, 2 листопада.

У четвер, 2 листопада, на більшості території України дощ припинеться.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, 2 листопада в Україні дощ припиниться, адже прийде антициклон. Лише вночі опади ймовірні на північному сході та сході.

Температура повітря очікується помірною, вдень +12+15 градусів, на півдні до +20, найпрохолодніше – на північному сході, +10+12 градусів тепла.

У Києві четвер очікується порівняно теплим, +12, +13 градусів. Дощ малоймовірний, повідомила Діденко.

Фото: Наталія Діденко / Facebook

Раніше синоптикиня Наталія Птуха розповіла, якою буде погода в листопаді та коли очікувати снігу. Також Птуха розповіла, якою буде зима цього року.

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