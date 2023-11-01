"Придет антициклон": какой будет погода в Украине 2 ноября

Синоптик Диденко рассказала, какая погода будет в Украине завтра, 2 ноября.

В четверг, 2 ноября, на большинстве территории Украины дождь прекратится.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 2 ноября в Украине дождь прекратится, потому что придет антициклон. Лишь ночью осадки возможны на северо-востоке и востоке.

Температура воздуха ожидается умеренной, днем +12+15 градусов, на юге до +20, прохладнее всего – на северо-востоке, +10+12 градусов тепла.

В Киеве четверг ожидается сравнительно теплым, +12, +13 градусов. Дождь маловероятный, сообщила Диденко.

Фото: Наталия Диденко / Facebook

Ранее синоптик Наталья Птуха рассказала, какой будет погода в ноябре и когда ожидать снег. Также Птуха рассказала, какой будет зима в этом году.

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