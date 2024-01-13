Прогноз погоди на 14 січня: в Україні місцями хуртовина і мороз до -18°

У суботу, 14 січня, погода в Україні буде з морозом до -18° та снігом. Місцями - сильний вітер та хуртовина.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде невеликий сніг. Вдень у південних областях - сніг з дощем. Лише на Одещині опадів синоптики не прогнозують. На дорогах країни ожеледиця. На заході пориви вітру сягатимуть до 15-20 м/с. В Карпатах - 20-25 м/с, місцями хуртовини.

Температура повітря вночі на більшій території країни буде становити 7-12° морозу. На сході країни. у Сумській та місцями Чернігівській областях - буде 13-18° морозу. Тим часом на заході та півдні - лише -2-7°.

Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть 0-5° морозу. У Карпатах синоптики прогнозують 4-9° нижче нуля. В західних областях та південній частині вдень синоптики прогнозують від 1° морозу до 4° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 14 січня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині у суботу буде хмарно. Крім того, синоптики прогнозують невеликий сніг та ожеледицю на дорогах. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

В Київській області температура повітря вночі буде -7-12°, а вдень 0-5° морозу. В Києві стовпчики термометрів вночі покажуть 7-9° морозу, а вдень - 0-2° морозу.

Тим часом синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, скільки в Україні протримаються морози. З її слів, цього тижня тепла точно очікувати не варто.

Читайте також: