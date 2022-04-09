Псевдомеру Маріуполя повідомлено про державну зраду

Депутат від ОПЗЖ згодився співрацювати з окупантами.
Псевдоголові Маріуполя повідомлено про підозру у держзраді, поки що заочно.
Про це повідомляють в Офісі генпрокурора.
Депутата Маріупольської міської ради Донецької області Костянтина Іващенка звинувачено у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
За даними слідства, депутат міської ради від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", перебуваючи у Маріуполі, який на теперішній час частково під контролем представників збройних сил РФ, добровільно надав згоду на співпрацю з окупантами.
"Згідно з псевдоуказом голови фейкової республіки "ДНР" з 6 квітня 2022 року підозрюваний називає себе "головою адміністрації міста Маріуполь". Псевдоглава частково окупованого міста допомогає РФ та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Маріуполь можуть захопити російські війська, але українські військові ще за нього будуть боротися.