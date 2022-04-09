Весняний призов на строкову службу в Україні у 2022 році скасували

Через загальну мобілізацію, яка проводиться по всій країні, призову на строкову службу в українську армію у квітні-червні 2022 року проводитися не буде.

Про те, що весняний призов скасовується повідомляє пресслужба Генштабу Збройних сил України.

В умовах загальної мобілізації вакантні посади у Збройних силах України та інших військових формуваннях комплектуються внаслідок надходження військовозобов'язаних і резервістів.Тому не має потреби у проведенні чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року.

Згідно з законом Про загальну мобілізацію в умовах воєнного часу мобілізацію проводять чотири хвилі протягом яких і поповнюються Збройні сили України. В першу чергу мобілізуються колишні військовослужбовці до 40 років з бойовим досвідом, які відслужили за контрактом або в одній з хвиль мобілізації. В другу чергу мобілізуються військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом. В третю хвилю мобілізації будуть призиватися військовослужбовці, які входять у мобілізаційний резерв, а це випускники університетів, які пройшли військову кафедру та мають звання офіцера запасу. В останню, четверту хвилю мобілізації - громадяни, які не мають бойового досвіду, але можуть бути залучені до військових формувань за умови найбільш критичного сценарію розгортання війни.

Мобілізовані громадян, які раніше не проходили військову службу для відповідної підготовки будуть направлені у навчальні центри Збройних сил України.

Читайте також:

Мобілізація в Україні: які бувають види повісток і де їх можуть вручати

Загальна мобілізація - кого не заберуть до армії під час воєнного стан

Мобілізація резервістів другої хвилі: хто, в яких випадках, основні моменти (оновлено)

Мобілізація студентів: хто, в яких випадках, основні моменти