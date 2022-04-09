У Генштабі назвали втрати окупантів в Україні станом на 9 квітня

У Генштабі назвали втрати окупантів в Україні станом на 9 квітня

Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З моменту російського вторгнення в Україну окупанти зазнали шалених втрат. На сьогодні ця цифра скаладає 19 100 осіб.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.04 орієнтовно склали:

особового складу близько 19 100 осіб,

танків ‒ 705 од,

бойових броньованих машин ‒ 1895 од,

артилерійських систем – 335 од,

РСЗВ - 108 од,

засоби ППО - 55 од,

літаків – 151 од,

гелікоптерів – 136 од,

автомобільної техніки - 1363 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112.

спеціальна техніка- 25.

пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, що від початку війни російські окупанти вбили в Україні 176 дітей, зросла кількість поранених - їх 324.