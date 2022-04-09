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У Генштабі назвали втрати окупантів в Україні станом на 9 квітня

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У Генштабі назвали втрати окупантів в Україні станом на 9 квітня

Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З моменту російського вторгнення в Україну окупанти зазнали шалених втрат. На сьогодні ця цифра скаладає 19 100 осіб.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.04 орієнтовно склали:

  • особового складу близько 19 100 осіб,
  • танків ‒ 705 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1895 од,
  • артилерійських систем – 335 од,
  • РСЗВ - 108 од,
  • засоби ППО - 55 од,
  • літаків – 151 од,
  • гелікоптерів – 136 од,
  • автомобільної техніки - 1363 од,
  • кораблі /катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 112.
  • спеціальна техніка- 25.
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, що від початку війни російські окупанти вбили в Україні 176 дітей, зросла кількість поранених - їх 324.

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