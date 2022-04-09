У Генштабі назвали втрати окупантів в Україні станом на 9 квітня

Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
З моменту російського вторгнення в Україну окупанти зазнали шалених втрат. На сьогодні ця цифра скаладає 19 100 осіб.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.04 орієнтовно склали:
- особового складу близько 19 100 осіб,
- танків ‒ 705 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1895 од,
- артилерійських систем – 335 од,
- РСЗВ - 108 од,
- засоби ППО - 55 од,
- літаків – 151 од,
- гелікоптерів – 136 од,
- автомобільної техніки - 1363 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112.
- спеціальна техніка- 25.
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, що від початку війни російські окупанти вбили в Україні 176 дітей, зросла кількість поранених - їх 324.