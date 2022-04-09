Псевдомера Мариуполя обвинили в государственной измене

Депутат от ОПЗЖ согласился сотрудничать с оккупантами.

Псевдо городскому голове Мариуполя сообщено о подозрении в госизмене, пока заочно.

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Об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

Депутат Мариупольского городского совета Донецкой области Константин Иващенко обвинен в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

По данным следствия, депутат городского совета от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", находясь в Мариуполе, который в настоящее время частично под контролем представителей вооруженных сил РФ, добровольно дал согласие на сотрудничество с оккупантами.

"Согласно псевдоуказу главы фейковой республики "ДНР" с 6 апреля 2022 года подозреваемый называет себя "главой администрации города Мариуполь". Псевдоглава частично оккупированного города помогает РФ и ее военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного состояния", — идет сообщении.

Напомним, что Мариуполь могут захватить российские войска, но украинские военные еще при нем будут бороться.