Рада підтримала ратифікацію Римського статуту: що це означає для України

Парламент затвердив ратифікацію Статуту Міжнародного кримінального суду (МКС), відомого також як Римський статут. За документ проголосували 281 народний депутат.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

“Дуже важка дискусія була під час розгляду. Було багато виступів і за, і проти”, - зазначив він.

Головний консультант Апарату Верховної Ради Павло Фролов повідомив, що МКС не матиме юрисдикції щодо воєнних злочинів, вчинених громадянами України протягом наступних 7 років. Законом визнана юрисдикція МКС з 22 листопада 2013 року щодо злочинів проти людяності та геноциду, а також з 17 липня 2018 року щодо злочину агресії.

Нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що для України ратифікація Римського статуту означає:

• Можливість ефективніше карати росіян за їхні злочини.

• Виконання важливої євроінтеграційної вимоги.

• Спрощення процесу доступу до Цільового фонду МКС для українців, постраждалих від російських злочинів, і підвищення шансів на отримання компенсації.

• Отримання впливу та прав в МКС, можливість участі у виборах суддів і висування власного кандидата.

Ратифікація Римського статуту надасть Україні повноправне членство в Міжнародному кримінальному суді (МКС). Це дозволить Україні брати участь у роботі Асамблеї держав-учасниць Римського статуту, подавати кандидатури для обрання суддів і прокурорів МКС, а також сприяти запобіганню та стримуванню тяжких злочинів у майбутньому. Членство в Римському статуті також покращить співпрацю з МКС і допоможе забезпечити покарання за тяжкі злочини.

Нагадаємо, Україна підписала Римський статут 20 січня 2000 року, але у липні 2001-го Конституційний суд визнав його несумісним з Конституцією, через що ратифікація була неможлива. У 2014 та 2015 роках Україна визнала юрисдикцію МКС у справах Майдану та злочинів проти людяності на її території. Асоціація з Європейським Союзом, підписана у 2014 році, передбачала зобов'язання щодо ратифікації Римського статуту, але цього досі не сталося.

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