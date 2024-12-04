Рада скасувала збільшення податків для ФОП: подробиці

Верховна Рада на засіданні в середу підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт №9319 щодо оподаткування винагород за гіг-контракти резидентів "Дія.City".

Про це повідомив заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

"Саме в ньому була правка, якою виправляли податковий законопроєкт 11416д і "заднє число", де з 01 жовтня податки переносять на 01 січня 2025 року для ФОПів. Також там правкою знизили ренту для каоліну і ще раз скасували штрафи за неподання звітів за КІКами до кінця війни", – йдеться в повідомленні.

Метою документа є забезпечення належного функціонування правового режиму "Дія.City" та адаптації його до умов воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила в цілому закон про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Відтак в Україні ціни на суттєво зростуть.

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