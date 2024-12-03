Дискредитовані Герої України втратять пільги – Рада ухвалила законопроєкт

Цей закон усуває правову прогалину та унеможливлює користування пільгами для осіб, які дискредитували своє звання або вчинили дії, що суперечать національним інтересам України.

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №11411, який передбачає позбавлення податкових пільг осіб, позбавлених звання Героя України. За відповідне рішення проголосували 259 народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

Згідно з новим законом, особи, яких у встановленому порядку позбавили звання Героя України, втрачають право на податкову соціальну пільгу.

"Цей закон усуває правову прогалину та унеможливлює користування пільгами для осіб, які дискредитували своє звання або вчинили дії, що суперечать національним інтересам України", – пояснив нардпек.

Раніше, 20 листопада, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11410, який дозволяє позбавляти державних нагород осіб, що популяризують або пропагують державу-агресора чи вчиняють інші протиправні дії проти України. Президент Володимир Зеленський підписав цей закон, що передбачає позбавлення нагород за рішенням суду, а також втрату всіх пов’язаних з ними пільг.