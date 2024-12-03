Дискредитированные Герои Украины лишатся льгот – Рада приняла законопроект

Этот закон устраняет правовой пробел и делает невозможным пользование льготами для лиц, которые дискредитировали свое звание или совершили действия, противоречащие национальным интересам Украины.

Верховная Рада Украины приняла законопроект №11411, предусматривающий лишение налоговых льгот лиц, лишенных звания Героя Украины. За соответствующее решение проголосовало 259 народных депутатов.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Согласно новому закону, лица, которых в установленном порядке лишили звания Героя Украины, лишаются права на налоговую социальную льготу.

"Этот закон устраняет правовой пробел и делает невозможным пользование льготами для лиц, которые дискредитировали свое звание или совершили действия, противоречащие национальным интересам Украины", — пояснил нардпек.

Ранее, 20 ноября, Верховная Рада приняла законопроект №11410, позволяющий лишать государственных наград лиц, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора или совершающих другие противоправные действия против Украины. Президент Владимир Зеленский подписал этот закон, предусматривающий лишение наград по решению суда, а также утрату всех связанных с ними льгот.