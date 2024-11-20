Рада предоставила право на отсрочку гражданским, прошедшим плен

Верховная Рада на заседании приняла закон №12104, предусматривающий возможность предоставления отсрочки от мобилизации гражданским, освобожденным из российского плена.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Отсрочка будет предоставляться как родственникам лиц, признанных пропавшими без вести при особых обстоятельствах, так и получившим статус «безвестно отсутствующего» через суд.

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Родственникам не придется проходить сложные судебные процессы, достаточно будет документов из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, или решения суда.

"У меня было много обращений по этому поводу, постоянно поднимал этот вопрос в Раде. Наконец-то есть справедливое решение!", — подытожил нардеп.

Напомним, парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект, позволяющий вернуться на службу военнослужащим, впервые самовольно покинувшим ее.

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