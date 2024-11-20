Рада надала право на відстрочку цивільним, які пройшли полон

Верховна Рада на засіданні ухвалила закон №12104, який передбачає можливість надання відстрочки від мобілізації цивільним, яких звільнили з російського полону.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко y Telegram.

Відстрочка надаватиметься як родичам осіб, визнаних зниклими безвісти за особливих обставин, так і тим, хто отримав статус «безвісно відсутнього» через суд.

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Родичам не доведеться проходити складні судові процеси, достатньо буде документів із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, або рішення суду.

"Я мав багато звернень щодо цього, постійно піднімав це питання у Раді. Нарешті є справедливе рішення!", – підсумував нардеп.

Нагадаємо, парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт, що дозволяє повернутися на службу військовослужбовцям, які вперше самовільно її залишили.

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