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ВР предоставила право на увольнение тем, чьи неполнородные родственники погибли или пропали без вести на фронте

ВР предоставила право на увольнение тем, чьи неполнородные родственники погибли или пропали без вести на фронте

Верховная Рада Украины / Фото: Ярослав Железняк / Facebook

Решение очень важно.

Верховная Рада предоставила право на увольнение тем, чьи неполнородные родственники погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях (№11531). "За" проголосовало 308 депутатов.

Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко.

"Это мой законопроект. Долго добивался его принятия!", — подчеркнул Гончаренко.

Он добавил, что летом парламент проголосовал другой закон о предоставлении отсрочки для родственников, чьи неполнородные братья или сестры погибли или пропали без вести на войне. Теперь удалось добиться и увольнения.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о ослаблении ответственности за самовольное оставление части (СЗЧ) или дезертирство, если это произошло впервые.

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