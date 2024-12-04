Якою буде погода в Україні 5 грудня: синоптикиня дала прогноз

5 грудня на більшій частині України очікується холодна погода без опадів, хоча впродовж вихідних дощі та сніг можуть почати падати в деяких областях.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозами, вдень температура повітря в Україні коливатиметься від -2 до +4 градусів Цельсія.

Опади можливі лише ввечері на Лівобережжі України, а також передбачаються тумани. У Києві в четвер теж не буде значних опадів, але можливий туман. Температура вночі опуститься до -1...-3 °C, вдень залишатиметься близько 0 °C.

Синоптикиня зазначає, що з 7 грудня в Україні варто очікувати підвищення температури та збільшення кількості опадів.

Нагадаємо, синоптик Володимир Деркач прогнозує мінливу зиму. За його словами, на початку грудня буде холодно, особливо вночі, з подальшими похолоданнями та відлигами до 20 грудня. Потім очікується відлига. Однак Віра Балабух з Українського гідрометеорологічного інституту прогнозує, що зима 2022-2023 буде теплою.

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