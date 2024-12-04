Какая будет погода в Украине 5 декабря: синоптик дала прогноз

5 декабря на большей части Украины ожидается холодная погода без осадков, хотя в выходные дожди и снег могут начать падать в некоторых областях.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозам, днем температура воздуха в Украине будет колебаться от -2 до +4 градуса Цельсия.

Осадки возможны лишь к вечеру на Левобережье Украины, а также предполагаются туманы. В Киеве в четверг тоже не будет сильных осадков, но возможен туман. Температура ночью опустится до -1...-3 °C, днем остается около 0 °C.

Синоптики отмечает, что с 7 декабря в Украине следует ожидать повышения температуры и увеличения количества осадков.

Напомним, синоптик Владимир Деркач прогнозирует переменную зиму. По его словам, в начале декабря будет холодно, особенно ночью, с последующими похолоданиями и оттепелями до 20 декабря. Затем ожидается оттепель. Однако Вера Балабух из Украинского гидрометеорологического института прогнозирует, что зима 2022-2023 будет теплой.

Читайте также: