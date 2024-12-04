Рада отменила увеличение налогов для ФЛП: подробности

Верховная Рада на заседании в среду поддержала во втором чтении и в целом законопроект №9319 о налогообложении вознаграждений за гиг-контракты резидентов "Дія.City".

Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк.

"Именно в нем была правка, которой исправляли налоговый законопроект 11416д и "заднее число", где с 01 октября налоги переносят на 01 января 2025 года для ФЛП. Также там правкой снизили ренту для каолина и еще раз отменили штрафы за неподачу отчетов по КИКам конца войны", – говорится в сообщении.

Целью документа является обеспечение надлежащего функционирования правового режима "Дія.City" и адаптации его к условиям военного положения в Украине.

Напомним, Верховная Рада приняла в целом закон о повышении акцизного налога на табачные изделия. Следовательно, в Украине цены на существенно возрастут.

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