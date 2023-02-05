Ракетний удар по Харкову: влада розповіла про наслідки 

Сьогодні, 5 лютого, у Харкові пролунали вибухи. Влада підтвердила, що російські війська обстріляли місто.

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, окупанти вдарили по центру міста двома ракетами С-300.

"Дві ворожі ракети вдарили по центру Харкова. Потрапляння у Київському районі міста. Попередньо йдеться про ракети С-300. Інформації про жертв удару поки немає - на місці влучання ракет вже працює ДСНС, розбирають завали та проводять пошукову. Одна з ракет потрапила в житлову забудову в центрі Харкова. Наразі відомо про пожежу в одному з житлових будинків та одну постраждалу людину", - написав мер.

Нагадаємо, близько 8:20 у Харкові пролунали два вибухи.

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