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Рекордна спека йде до України: ДСНС попередила про небезпеку

Рекордна спека йде до України: ДСНС попередила про небезпеку

У частині областей стовпчики термометрів піднімуться вище 40 градусів

Очікувані температури будуть близькі до абсолютних максимумів, які фіксувалися в Україні.

На Україну насувається гаряче тропічне повітря з північної Африки, яке принесе з собою надзвичайну спеку.  

Про це повідомили у ДСНС.

"До 40-41° очікується у південних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях вже наступного тижня – впродовж 11-15 липня. 35-38° прогнозують синоптики в інших регіонах", – йдеться у повідомленні.

Очікувані показники температури повітря – 40-41° – близькі до абсолютних температурних максимумів, які зафіксовані в Україні за всю історію спостережень.

Надзвичайники попередили, що така аномальна спека може негативно впливати на самопочуття людей.

Рятувальники радять у таку спеку уважно слідкувати за самопочуттям, по можливості не виходити на вулицю та пити більше води.

 Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко розповіла, якою буде погода в Україні вихідними, 6-7 липня. Серйозних опадів не очікується.

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