Якою буде погода в Україні вихідними: прогноз синоптикині

У суботу, 6 липня, в Україні температура повітря очікується комфортною. Дещо осядуть градуси навіть у східній частині, там однаково буде спека, проте +35-+37 коротко зміняться на +30-+32 градуси.

Про це пише синоптикиня Наталія Діденко.

Деталі

Як зазначила Діденко, в більшості областей завтра передбачається +26-+29 градусів. Найспекотнішим залишиться лише південь України, +30-+35 градусів. У неділю спека знову охопить всю нашу територію, очікується +30-+35 градусів, щоправда, в північних областях стане легше дихати. Буде +26+29 градусів.

"Домінування антициклону унеможливить якісь серйозні опади, вихідними скрізь переважатиме суха погода з високою пожежною небезпекою", – зазначила синоптикиня.

З понеділка і впродовж усього наступного тижня спека в Україні посилиться. Температура повітря досягатиме впродовж дня +33-+37 градусів, на півдні, сході та в більшості центральних областей +34+39, місцями до +40 градусів.

"У Києві 6-7 липня буде досить комфортна погода з притомними градусами, +27+29. Дощів не видно – антициклон. Надалі в столиці спека посилиться!" – підсумувала Діденко.

Нагадаємо, сильна спека триватиме в Україні весь наступний тиждень. Максимальна температура повітря становитиме +33+37 градусів, на півдні, сході та в багатьох центральних областях +35+39, місцями до +40 градусів.

Читайте також: