Росія може викрасти ще до 1,5 мільйона українських дітей - Лубінець

Існує ризик, що Росія може викрасти ще 1,5 мільйона неповнолітніх, які залишаються на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Він зауважив, що від початку вторгнення РФ викрала з України понад 20 тисяч дітей. За його словами, примусово переміщеним та депортованим змінюють персональні дані для того, аби рідні та Батьківщина не змогли їх віднайти та повернути.

Лубінець розповів про долю інтернатних закладів, таких як Олешківський дитячий будинок-інтернат, комунальний заклад Херсонської обласної ради, де діти спочатку були переміщені на окуповані території, а потім депортовані до Росії. А дітей із Херсонського обласного будинку дитини взагалі депортували до Росії та усиновили без дозволу.

"Нам відомі факти, що вивезені до РФ українські діти-сироти отримують неналежну медичну допомогу та мають не гідні умови перебування. Україна самостійно займається пошуком і перевіркою місця перебування дітей, розшуком їхніх родичів і залученням до цього процесу сімейних форм виховання. Також наша країна працює над удосконаленням правових механізмів та співпраці між державними органами для захисту прав дітей та їх повернення", - додав омбудсмен.

Лубінець підкреслив, що головна проблема нині полягає в тому, що країна-агресорка свідомо гальмує процес повернення наших дітей.

Нагадаємо, у Катарі заявили про нову домовленість між Україною та РФ про обмін дітьми.

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