Росіяни обстріляли Комишани на Херсонщині: є загиблі

Армія РФ 13 липня цинічно обстріляла Комишани. На жаль, є загиблі.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через артилерійський обстріл у Комишанах загинула родина – 44-річний чоловік та 40-річна жінка. Вони отримали вибухові травми, несумісні з життям. Висловлюю щирі співчуття рідним загиблих…", – зауважив він.

Раніше на Херсонщині росіяни скинули вибухівку на рятувальників, які приїхали гасити пожежу після обстрілу.

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