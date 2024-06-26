Росіяни скинули авіабомбу на Селидове

Минулося без потерпілих.

Зранку 26 червня російська армія атакувала Селидове Донецької області. Окупанти скинули на місто авіабомбу ФАБ-500.

Про це повідомили у пресслужбі Селидівської МВА.

"Російські війська не припиняють щоденні обстріли Селидівської громади. 26.06.2024 приблизно о 04:10 російські війська скинули на місто Селидове авіабомбу ФАБ-500", – повідомили у військовій адміністрації.

Внаслідок російської атаки пошкоджено адміністративну будівлю підрозділу ДСНС, шість пʼятиповерхових та 37 приватних житлових будинків, а також приватний автомобіль.

За попередніми даними, постраждалих та загиблих немає.

Нагадаємо, вночі 26 червня росіяни завдали ракетного удару по Одеській області. Окупанти поцілили по цивільній інфраструктурі. Внаслідок "прильоту" у промисловому секторі пошкоджено адміністративну будівлю.

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