Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 13 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.
- БпЛА на Харківщиині - курс на південь.
- БпЛА на Кіровоградщині - курс на південь.
- БпЛА на Житомирщині - в південному напрямку.
- БпЛА на заході Київщини - курс на південь.
- БпЛА на сході Київщини - курс на захід.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві дрон влучив у 16-поверховий будинок.
Крім того, ми раніше інформували, що на Херсонщині росіяни атакували з безпілотника місцевих жителів.
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