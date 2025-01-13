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Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Російські загарбники в ніч проти 13 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

  • БпЛА на Харківщиині - курс на південь.
  • БпЛА на Кіровоградщині - курс на південь.
  • БпЛА на Житомирщині - в південному напрямку.
  • БпЛА на заході Київщини - курс на південь.
  • БпЛА на сході Київщини - курс на захід.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві дрон влучив у 16-поверховий будинок.

Крім того, ми раніше інформували, що на Херсонщині росіяни атакували з безпілотника місцевих жителів.

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